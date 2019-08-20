Тель-Авив готов к военному сотрудничеству с Киевом

Об этом представитель государства сказал 20 августа во время совместной пресс-конференции с коллегой из Украины Владимиром Гройсманом, сообщает газета «Известия».

Нетаньяху пояснил, что данный вопрос будет обсуждаться правительствами. Ограничения касаются вопросов безопасности страны, добавил он.

В данный момент премьер-министр Израиля находится в Киеве с официальным визитом. Днем ранее он встретился с главой Украины Владимиром Зеленскими и принял совместно с ним участие в нескольких мероприятиях.