Тель-Авив готов к военному сотрудничеству с Киевом

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По словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, Тель-Авив готов обсудить с Киевом сотрудничество в военной сфере, но с некоторыми ограничениями.
Об этом представитель государства сказал 20 августа во время совместной пресс-конференции с коллегой из Украины Владимиром Гройсманом, сообщает газета «Известия».
Нетаньяху пояснил, что данный вопрос будет обсуждаться правительствами. Ограничения касаются вопросов безопасности страны, добавил он.
В данный момент премьер-министр Израиля находится в Киеве с официальным визитом. Днем ранее он встретился с главой Украины Владимиром Зеленскими и принял совместно с ним участие в нескольких мероприятиях.
Это - первый визит Нетаньяху в Киев за 20 лет.
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