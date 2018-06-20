Айдар Галимов спел со звездами татарской эстрады песню о родном языке

Сегодня, 20 июня, на портале YouTube появилась песная «Туган телем» («Мой родной язык» в переводе татарского языка), которую исполнили сразу 18 звезд татарской эстрады. Среди них достойное место занял и наш талантливый земляк Айдар Галимов.

Видео сделано в стиле полюбившегося многим клипа на песню «Жить», в котором пели звезды российской эстрады. хотя и не посвящено трагической теме, но все равно весьма напоминает его. На сей раз свои вокальные данные и патриотические чувства демонстрируют такие популярные певцы как Венера Ганеева, Зайнап Фархутдинова, Асаф Валеев и Зуфар Билалов и другие. Музыку на стихи Разиля Валеева написал композитор Эльмир Низамов.

Основная идея клипа изложена в анонсе клипа, она заключается в выражении почтительного отношения звезд к родному языку, как к языку дедов, родителей и детей, объединяющему татар по всему миру. Кстати,клип сопровождается строчками песни на татарском языке.

- О том, как прекрасен наш родной язык, смогли всем напомнить яркие звезды татарской сцены! – уверены авторы клипа.

Судя по отзывам пользователей соцсетей, этот клип произвел отличное впечатление на аудиторию. Многие пользователи отметили, что по их мнению, такая толерантная и одновременно талантливая форма выражения своей поддержки при вынесении решения принципиального для многих вопроса об изучении родных языков, может дать гораздо больший эффект, чем митинги и агрессивные лозунги.