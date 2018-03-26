Башкирский эпос «Урал-батыр» вышел на якутском языке

На данный момент выпущена тысяча экземпляров.
Башкирский эпос «Урал-батыр» издан якутском языке в рамках проекта «Эпические памятники народов» по инициативе Госсобрания республики Саха, сообщает «Башинформ».
На свет появилось 1000 экземпляров «Ураал Баатыр».
Прошу принять поздравления по этому знаменательному событию и заверения в готовности к дальнейшему сотрудничеству в интересах и во благо наших народов,поздравил председателя Курултая Константина Толкачева председатель якутского парламента Александр Жирков
Константин Толкачев ответил, что эпос «Урал-батыр», вобравший в себя древнейшую мифологию, ставший настоящим памятником башкирской словесности, по праву считается феноменом мирового культурного наследия. Выход книги в Якутии, несомненно, будет способствовать культурному обмену, духовному сближению жителей наших регионов.