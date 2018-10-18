Два депутата Курултая Башкирии досрочно сложили полномочия

25 октября на очередном заседании госсобрания–Курултая РБ парламентарии примут решение о досрочном прекращении полномочий двух депутатов – Ирека Ялалова и Марата Шафикова.

Напомним, Ирек Ялалов наделен полномочиями члена Совета Федерации от законодательного органа республики. Марат Шафиков написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.