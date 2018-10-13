Ирек Ялалов в последний рабочий день на посту мэра рассказал о своем страшном сне

Журналисты столичного телеканала «Вся Уфа» провели последний на посту сити-менеджера рабочий день Ирека Ялалова вместе с ним – на оперативках, на разъездах по Уфе. Оказалось, что, в общем-то, для человека на таком посту неудивительно, рабочий день Ирека Ишмухаметовича начинается достаточно рано. Журналисты телеканала встретились с экс-мэром в 7:45 утра, в это время многие горожане досматривают предпоследние сны – топ-чиновник уже был готов к работе.

- Обычно начинаю еще раньше, – как ни в чем ни бывало заявил Ирек Ялалов.

Заехав за экс-мэром, журналисты узнали, что и сильные мира сего могут стать жертвами разного рода несправедливостей и прочих превратностей чиновничьего произвола, в данном случае, по всей видимости, кого-то из предшественников. Двор, в котором на тот момент еще жил г-н Ялалов, оказался со сквозным проездом с присущим такому явлению постоянным автомобильным трафиком, что в условиях двора не может не угрожать комфорту и безопасности жильцов.

- Вот это здание было построено в свое время с нарушением всех норм. В маленький двор многоэтажку «воткнули», – рассказал экс-мэр.

Так что проблемы, волнующие всех, в частности, точечной застройки, коснулась и бывшего градоначальника.

Рабочий день главы города начинается со звонка в экстренные службы: необходимо убедиться, что за прошедшие сутки в городе ничего страшного не случилось, все работает в штатном режиме. Ну или если что-то случилось, то узнать об этом и принять срочные меры. Отчет об авариях в инженерных сетях доступен уфимскому главе в любое время в любом месте. В этой связи, Ирек Ишмухаметович рассказал о своем самом страшном сне, который, к счастью для всех уфимцев, так несбывшимся сном и остался.

- Самый страшный сон – это когда мороз минус 40 и происходит авария на магистральном трубопроводе, и без тепла остаются люди. Это может привести к очень тяжелым последствиям, если в течение первых 10-15 минут руководством города не будет принято правильное решение.

На одном из оперативных совещаний, которых в день по несколько может быть, Ирек Ишмухаметович наградил нерадивого исполнителя муниципального контракта нелестным термином, назвав «балбесом». Ну, видимо, было за что, если уж дошло до того, что чиновник предложил внести этого подрядчика в реестр недобросовестных поставщиком. Для предпринимателя это, кстати, серьезный урон: не сможет участвовать в торгах на право заключения муниципальных контрактов, а в итоге и без бизнеса можно остаться.

Вообще все, кто хоть раз бывал или смотрел в эфире утренние еженедельные совещания, знают, что Ирек Ишмухаметович не страдает отсутствием красноречия и способности выразиться аллегорически. Вот и в этот раз он сказал, что порой напоминает сам себе дятла. В хорошем смысле:

-— Иногда мне кажется, что я похож на дятла, который долбит в одну точку. В конце концов, мы «додалбливаем» тему.

О перемене места работы Ирек Ялалов сказал, что это решение им было принято давно, еще весной. И что к подобным крутым изменениям он привык.