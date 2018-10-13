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Ирек Ялалов в последний рабочий день на посту мэра рассказал о своем страшном сне
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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Ирек Ялалов в последний рабочий день на посту мэра рассказал о своем страшном сне

Сегодня, 16:02ПолитикаМарат ГареевФото: mkset.ru
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