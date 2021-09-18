В Башкирии на избирательном участке нашли заготовки заявлений на надомное голосование

В Башкирии на избирательном участке нашли заготовки заявлений на надомное голосование
В Башкирии на избирательном участке нашли заготовки заявлений на надомное голосование
Вчера, 16:00ПолитикаИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
Наблюдатели обнаружили дополнительные списки и вызвали полицию из-за незаконного доступа к личным данным граждан.

В распоряжении редакции Mkset оказалась видеофиксация предполагаемого нарушения. На записи наблюдатели зафиксировали на УИК 3078 в селе Таптыково Уфимского района дополнительные списки заполненные паспортными данными. Назначение этих документов, а именно заявлений им затруднились объяснить. При изучении заявлений с уже внесенными данными избирателей, наблюдатели сделали вывод, что это является нарушением и вызвали на место правоохранителей.

Суть претензий наблюдателей предельно ясно отражена в видеозаписях.

Глядя на кипы предположительно поддельных документов, наблюдатели строят предположения о том, что именно благодаря этим пассам руками с бумагами и вырисовывается удивительная статистика по проголосовавшим на дому.

Заметим, что в течении первого дня голосования многие наблюдатели по Башкирии удивлялись неожиданно и неправдоподобно возросшему количеству голосующих на дому. Так на участке, где работает членом избирательной комиссии работает член СПЧ при главе Башкирии и шеф-редактор «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев, выразили желание проголосовать у себя дома 389 человек. О подобной ситуации заявляли и другие наблюдатели, называя такую ситуацию повсеместной тенденцией.

В отделе по связям с общественностью ЦИК по Башкирии Mkset сообщили, что не владеют информацией о данных нарушениях и отправили в приемную, которая за минуту до этого направила корреспондента в отдел общественных связей.

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