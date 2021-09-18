Путин назначил первым замруководителя Следкома Башкирии Евгения Лавацкого

Лагацкий родом из Бурятии, родился в 1971 году. Окончил университет по специальность «юриспруденция». До 2007 года служил в прокуратуре, откуда перешел в СК. До назначения в Башкирию руководил Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следкома России.