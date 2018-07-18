Трамп согласился с выводами о вмешательстве России в выборы в США
Сегодня, 16:08ПолитикаЮлия Кононенко
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Дональду Трампу показались убедительными доводы американских спецслужб о «вмешательстве» России в выборы в США.
Глава Белого дома заявил, что «полностью доверяет разведданным», пишут RNS. Трамп подчеркнул, что возможное вмешательство никак не отразилось на выборном процессе, а с его стороны никакого сговора не было.
По итогам встречи с Владимиром Путиным Трамп заявил, что российский президент влияние на ход выборного процесса всячески отрицает.
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