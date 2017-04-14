Владимир Путин снял с должности главу cледкома Башкирии Григория Житенева
Вчера, 23:54ПолитикаФото: surb.sledcom.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Президент России Владимир Путин освободил от должности руководителя башкирского следкома Григория Житенева. Соответствующий приказ подписан 17 мая.
Как следует из документа, опубликованного на портале правовой информации, Григорий Житенев назначен руководителем главного управления процессуального контроля Следственного комитета России.
Напомним, Григорий Житенев возглавлял башкирский следком с октября прошлого года.
Материалы по теме
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей