Вброс бюллетеней в Уфе пьяным человеком признали нарушением

Сегодня, 18 марта, ближе к вечеру, в СМИ появился комментарий представителя участковой избираемой комиссии №63, на которой наблюдатели от КПРФ зафиксировали попытку вброса сразу двух бюллетеней в урну. Напомним , Медиакорсеть сегодня подробно рассказывала об этом инциденте.

- Попытка вброса была, но мы ее вовремя предотвратили. Один избиратель вышел из кабины и хотел опустить два бюллетеня в урну. По его состоянию мы предположили, что он, возможно, нетрезвый. Свой бюллетень он успел опустить, а второй порвал. Мы порванный бюллетень изъяли и составили соответствующий акт, а также вызвали полицию, — пояснил член УИК №63.