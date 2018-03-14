Председатель ЦИК Башкирии назвал не то число избирателей

Председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев рассказал журналистам о предстоящих выборах. На 7 марта в Башкирии насчитывается 3 млн 43 тыс 583 избирателя.

Примечательно, что Хайдар Валеев назвал число избирателей, которое не совпало с данными администрации главы региона. Вчера на совещании в региональном отделении «Единой России» руководитель администрации главы Башкирии Владимир Нагорный назвал иное число избирателей в Башкирии. По его данным, их насчитывается 3 млн 41 тысяча человек, и общее число избирателей, по его словам, после сверки уменьшилось почти на один процент.

В остальном данные обоих спикеров расходятся не так существенно.

Как сообщил Хайдар Валеев, в республике для голосования подготовлено 3 436 избирательных участка. На 1009 участках установлены камеры видеонаблюдения, охват 60,85% избирателей.

- Впервые камеры наблюдения будут работать и в 69 территориальных избирательных комиссиях, где будут приниматься итоги голосования, - сказал Хайдар Валеев. - Камеры там начнут работать с 20.00 18 марта и до окончания приема документов.