На праймериз в Вашингтоне одержал победу бывший вице-президент США Джо Байден

Как сообщает газета «Известия», в Вашингтоне его поддержали около 38% избирателей.

Его ближайшему сопернику Берни Сандерсу, сенатору от штата Вермонт, оказали поддержку 36% голосующих. Для последнего подобное поражение является особенно чувствительным. Ведь в 2016 году он смог опередить в Вашингтоне даже Хиллари Клинтон.

Подсчет итогов праймериз от 10 марта показал, что Байден стал лидером в четырёх штатах: Мичигане, Айдахо, Миссури и Миссисипи.