На праймериз в Вашингтоне одержал победу бывший вице-президент США Джо Байден
17 марта, 16:49ПолитикаФото: commons.wikimedia.org
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После подведения итогов первичных выборов среди кандидатов от Демократической партии в американском штате Вашингтон стало известно о победе бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Он обошел оппонентов в пяти из шести штатов, где 10 марта проходили выборы.
Как сообщает газета «Известия», в Вашингтоне его поддержали около 38% избирателей.
Его ближайшему сопернику Берни Сандерсу, сенатору от штата Вермонт, оказали поддержку 36% голосующих. Для последнего подобное поражение является особенно чувствительным. Ведь в 2016 году он смог опередить в Вашингтоне даже Хиллари Клинтон.
Подсчет итогов праймериз от 10 марта показал, что Байден стал лидером в четырёх штатах: Мичигане, Айдахо, Миссури и Миссисипи.
На сегодня Байдена поддержали 894 делегата, а Сандерса - 743. Фамилия кандидата для участия в президентских выборах станет известна в июле.
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