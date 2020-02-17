Российский МИД обозначил условия при которых улучшится отношение с Европой

Напомним, президент Франции на конференции заявил, что западная политика в отношении Москвы неэффективна. Маркон рекомендовал переходить от репрессий к диалогу, пишет rns.online.

Грушко отметил, что в МИД России проанализировали слова французского лидера. По мнению замглавы МИД, Евросоюзу необходимо демонстрировать большую конкретику, если там хотят выстроить диалог с Российской Федерацией.

Также дипломат заявил, что приверженность Европы так называемым пяти принципам отношений с Россией не способствует улучшению отношений. Прежде всего потому, что эти принципы никак не тянут на образец внятной политики или четкой стратегии.