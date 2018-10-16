В Госдуме приняли закон, предложенный Курултаем Башкирии

Законопроект был внесен Курултаем в Госдуму в декабре 2017 года. В апреле 2018 года проект закона был принят в первом чтении, в октябре – во втором и третьем. Сейчас принятый закон еще не вступил в силу – его текст направлен в Совет Федерации. В случае одобрения верхней палатой российского парламента, закон поступит на подпись Владимиру Путину.