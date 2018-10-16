В Госдуме приняли закон, предложенный Курултаем Башкирии

Госдума по предложению парламента Башкирии приняла закон о праве глав местных администраций инициировать публичные слушания, сообщили в пресс-службе Курултая республики.
Государственная Дума приняла инициированный парламентом Башкортостана федеральный закон «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Закон наделяет глав местных администраций, работающих по контракту, правом инициировать проведение публичных слушаний.
– Действующим законодательством предусмотрено, что публичные слушания для обсуждения проектов муниципальных правовых актов могут инициироваться населением, представительным органом или главой муниципального образования,прокомментировал председатель госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев.
Фактический руководитель муниципалитета лишен права инициировать в нем публичные слушания, однако новый закон призван устранить эту правовую коллизию.
Законопроект был внесен Курултаем в Госдуму в декабре 2017 года. В апреле 2018 года проект закона был принят в первом чтении, в октябре – во втором и третьем. Сейчас принятый закон еще не вступил в силу – его текст направлен в Совет Федерации. В случае одобрения верхней палатой российского парламента, закон поступит на подпись Владимиру Путину.