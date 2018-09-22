Председателем Госсобрания Башкирии вновь станет Константин Толкачев

Сегодня в Уфе прошел второй этап конференции Башкортостанского регионального отделения партии "Единая Россия". Одним из вопросов повестки дня был вопрос о кандидатуре на должность председателя Госсобрания Башкирии.

Руслан Гиззатуллин на правах одного из членов президиума конференции предоставил слово депутату Гузель Файзуллиной. Неожиданно возникла минутная пауза. Наконец женщина вышла к трибуне и не очень громко произнесла:

- Предлагаю Гиззатуллина и Толкачева.

На секунду показалось, что за место спикера башкирского парламента будут бороться два первых лица "Единой России" в Башкирии: секретарь отделения Толкачев и руководитель исполкома Гиззатуллин.

Но последний тут же снял интригу, уточнив:

- Наиля Самигулловича.

То есть в бюллетени для тайного голосования для определения кандидатуры на пост председателя Госсобрания Башкирии внесли другого Гиззатуллина, Наиля, и Константина Толкачева.

По уставу партии кандидат на пост спикера парламента выдвигается фракцией партии в парламенте по предложению конференции "Единой России". Делегаты конференции должны определить его на альтернативной основе путем тайного голосования.

Что и было сделано. По итогам голосования победил Константин Толкачев. Это означает, что он практически почти стал председателем Госсобрания Башкирии на новый пятилетний срок. Окончательно это решение вступит в силу 28 сентября, когда состоится первое заседание парламента Башкирии нового, шестого, созыва. Разумеется, если фракция партии, а это 80 из 110 депутатов парламента, поддержит сегодняшнее решение конференции.

Константин Толкачев возглавляет Госсобрание Башкирии с 2003 года. Он полон сил и уверен, что новый срок в парламенте будет интересным.