Вопросы Путину: Что волнует людей в Башкирии

Мы выбрали пять самых острых вопросов.

Сегодня президент страны Владимир Путин проведет прямую линию, он ответит на вопросы граждан России. Прямую линию сегодня покажут основные федеральные телеканалы и социальная сеть Вконтакте в 14.00 уфимского времени.

Мы решили собрать пять самых острых вопросов, которые жители Башкирии отправили Владимиру Путину.

Разбитые дороги

Этот вопрос задали Владимиру Путину жители села Кандры Туймазинского района Башкирии. Они записали видеообращение, которое попало на главную страницу сайта, на котором эти вопросы собираются.

- Дороги нашего села Кандры находятся в ужасном состоянии, ездить по ним невозможно. По всем обращениям идут одни отписки. Отсылали видео в местную администрацию, прокуратуру. По их отпискам получается, что дорога ремонтировалась. Но я хочу сказать, что никаких работ не проводилось уже много лет. Прошу помочь, - таково содержание обращения Фаниля Бикчентаева.

Видеообращение к Путину, с. Кандры, Башкирия. Видео

«Запущенное» производство под Уфой

Этот вопрос явно не по душе республиканским чиновникам. Потому что речь идет о новом деревообрабатывающем заводе «Кроношпан» по Уфой, и эта тема лично задевает главу региона и часть высокопоставленных чиновников, ответственных за этот проект. Его задала активист регионального отделения «Зеленой лиги» Тамара Хабибуллина. Цитируем:

- С августа 2015 года в г. Уфа Республики Башкортостан работает завод ООО «Кроношпан Башкортостан» по производству древесно-стружечных плит. Из официальных ответов надзорных органов, предприятие до сих пор находится в стадии пуско-наладки.

Согласно инвестиционного соглашения, заключенного между главой РБ Хамитовым Р.З и «Кроношпан Холдинг Лимитед» 15 августа 2012 года, срок запуска этого приоритетного инвестиционного проекта определен концом 2014 года и не позднее 31 декабря 2016 года. Почему не выполняются и не соблюдаются сроки реализации проекта, кто за это несет ответственность?

На каком основании «Кроношпан», производит, полагаем, и реализует готовую продукцию, думаем, по подложным документам без сертификатов соответствия на готовую продукцию? Возможно, полагаем, имеет место укрывательство от налогов.

Завод работает без очистных сооружений, куда сбрасывает промышленные стоки, и кто занимается утилизацией отходов производства этого завода, не известно. Кроме того администрацией Уфимского района незаконно выдано разрешение на строительство еще двух новых комплектных технологических линий «Кроношпана» по производству ОСБ и МДФ, являющихся объектами ГЭЭ, без проведения государственной экологической экспертизы, в нарушение ст.3 закона, которая основывается на принципе обязательности проведения государственной экологической экспертизы, до принятия решения о реализации объектов ГЭЭ.

Вас, Владимир Владимирович, как гаранта соблюдения конституции, в Год экологии просим обеспечить соблюдение наших прав на чистую окружающую среду и экологическую безопасность и потребовать проведения проверки на заводе ООО «Кроношпан Башкортостан» и государственной экологической экспертизы в отношении объектов ГЭЭ, линий ОСБ и МДФ «Кроношпана».

Кадры для медицины

Про эту ситуацию с выпускниками медицинского университета Медиакорсеть писала, и она может приобрести общефедеральное звучание. Впрочем, судите сами, приводим текст следующего обращения к президенту страны. Олеся Агадуллина пишет:

Уфимцы записали рэп для Путина. Видео

- Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, пишет вам выпускник медицинского университета Республики Башкортостан.

Я, как и 100 человек с моего курса, попал в нелепую, вопиющую ситуацию, связанную с нерациональностью современных реформ и законов в сфере образования и здравоохранения. Мы окончили университет по специальности лечебное дело, проучились 6,5 лет по очно-заочной (вечерней) форме обучения. Мы успешно сдали экзамены и получили дипломы и категорию «врач». Мы потратили массу сил и денег на это обучение (свыше 500 тысяч рублей).

Но в связи с тем, что интернатура как дальнейшая часть обучения ликвидирована, мы оказались заложниками этой ситуации. С полученными дипломами мы не можем пойти работать врачами ни в поликлиническое звено, ни в больницы. Мы не можем пройти новоиспеченную аккредитацию, так как учились мы ещё по старой программе высшего образования. Поступление в ординатуру тоже усложнятся отсутствием должного количества даже коммерческих мест (400 мест на свыше 1000 поступающих).

Хотел бы обратить ваше внимание на то, что все мы – люди, имеющие среднее медицинское образование и отработавшие в различных отраслях здравоохранения свыше 5 лет каждый. В связи со сложившейся ситуацией, а именно в условиях катастрофической нехватки медицинских кадров в нашем регионе, прошу вас помочь мне разобраться.

Аварийный дом в Уфе

История с жильцами уфимского двухэтажного барака на улице Шота Руставели, 70/7 также попала на сайт вопросов к Владимиру Путину. История эта тянется с 2011 года, когда дом сначала признали аварийным целиком, потом - только его половину, и в 2016 году – снова целиком. Жители дома записали видеоклип, в котором они в стиле рэп описали свою проблему. Свой вопрос о расселении они адресовали Владимиру Путину в виду того, что местные власти так и не смогли предоставить им жилье, а их разваливающийся дом снести.

Поскольку видеовопрос ограничен одной минутой, есть два варианта этого клипа: один – короткий – для Путина, и второй – подлиннее – для всеобщего обозрения. Посмотрите второй вариант.

Беспокойный Нефтекамск

Активисты ОО «Народный фронт Регион» из Нефтекамска Владимир Захаров и Рушан Гимадеев не дают спокойно спать городским и республиканским чиновникам. Они обратились к Владимиру Путину с просьбой заставить многих из них «работать в соответствии с законами Российской Федерации». Это обращение мы тоже приведем полностью:

- Уважаемый Владимир Владимирович, мы уже неоднократно обращались к Вам:

- по неисполненной программе переселения из аварийного и ветхого жилья в с. Амзя ГО г.Нефтекамск. Согласно последним Вашим Указам, жильцы аварийных домов должны быть переселены до 30 июня – этот указ по с.Амзя и г.Уфа не будет выполнен;

- по коррупции с хищением или нецелевым использованием бюджетных средств в Республике Башкортостан;

- по незаконному распределению чиновниками земельных участков в Татышлинском районе РБ, в том числе земель под нефтяными объектами;

- по многим решениям судей или затягиванию судебных процессов, как пример: Илишевский район РБ, где судебное разбирательство по взятке зам. главы идет с 2014 года;

– по незаконной раздаче земельных участков в ГО г. Нефтекамск на общую сумму около 15 миллиардов рублей (одна часть на 5 миллиардов уже возвращается в бюджет городского округа). Как пример: зам. главы Халитов Ш.Ш. под следствием, но на другого заместителя Габдуллина З.Т. не хотят заводить уголовное дело, хотя фактов по нарушениям в системе ЖКХ еще больше;

- по отъему средств, выданных СПК в Краснокамском районе РБ; а также незаконному захвату водоохраной зоны Нижнекамского водохранилища и захвату территории частных лиц определенной группой лиц;

- по аутсортингу по-Васильевски, где оборудование, закупленное на бюджетные средства, чудесным образом оказывается в частных руках. Как пример: ЦРБ г. Нефтекамск (глав. врач Кузнецова А.З.), где 4 рентгенаппарата «исчезли», и не только они. Где списывается оборудование и появляется в частных руках. Где зачастую ремонтируют за счет бюджета те помещения, которые будут арендовать частные лица.

- по некоторым чиновникам Республики Башкортостан, которые используют свое должностное положение в личных целях или в целях определенного круга лиц.

По всем данным фактам большинство документов находятся в Вашей Администрации.

Надеемся, после Вашего выступления ко многим чиновникам в Башкортостане будут приняты меры, а особо отличившиеся коррупционеры получат «Чемодан на Магадан».

Одновременно хотим обратить внимание, что нашу организацию усиленно толкают под Навального и К, в том числе сочувствующие ГосДепу чиновники, но мы не хотим. Мы боремся с коррупцией в Республике Башкоростан, и нам не нужна помощь ГосДепа и других аффилированных с ним лиц, структур, организаций и т.п.

Просим Вас принять соответствующее решение по коррумпированным чиновникам в Республике Башкортостан и заставить многих работать в соответствии с законами Российской Федерации.

Вместо выводов

Даже беглый анализ этих обращений говорит о том, что их могло бы не быть – если бы каждый чиновник на своем месте делал то, что ему положено делать законом, если бы каждый из государственных и муниципальных ответственных лиц в регионе помнил, что он существует на деньги налогоплательщиков, и думал бы только об их благе. А пока этого нет, люди вынуждены обращаться к главе российского государства как к своей последней надежде.

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