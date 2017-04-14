Вконтакте запустила к прямой линии с Путиным чат-бота для отправки вопросов

Теперь можно отправить не только письменное, но и видеообращение.

Социальная сеть Вконтакте приготовила для прямой линии с Владимиром Путиным специальный сервис – чат-бота, с помощью которого можно задать вопрос главе российского государства 15 июня.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным начнется 15 июня в 14.00 уфимского времени, она будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал» и в соцсети Вконтакте.

Начиная с 4 июня, во Вконтакте в специальной группе можно задать вопрос Владимиру Путину. Для этого в группе vk.com/moskvaputinu есть кнопка «Задать вопрос».

- Сформулировать своё обращение к президенту и указать данные поможет специальный чат-бот, - пояснили в соцсети. - В этом году пользователи ВКонтакте впервые смогут прислать не только текстовый вопрос, но и короткое видеообращение. Если вопрос будет отобран, с пользователем свяжутся по указанному в диалоге с чат-ботом номеру.

Задавать вопросы с помощью соцсети начали в 2016 году, тогда редакторы «Прямой линии с Владимиром Путиным» получили почти 100 тысяч обращений из социальной сети.

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