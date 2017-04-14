Прямую линию с Путиным можно будет посмотреть в соцсети ВКонтакте
Сегодня, 16:11ПолитикаРазиф АбдуллинФото: Kremlin.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Социальная сеть проведет прямую трансляцию Прямой линии президента России 15 июня.
15 июня президент страны Владимир Путин проведет Прямую линию. Она начнется в 14.00 уфимского времени. Её покажут на всех основных федеральных телеканалах. Но пользователи соцсети Вконтакте также смогут увидеть прямую трансляцию Прямой линии с Путиным.
Вот доступ к прямой трансляции.
Прямая линия Владимира Путина во ВКонтактеВидео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей