Путин считает преждевременным введение расчетов криптовалютой в торговле нефтью

Путин считает преждевременным введение расчетов криптовалютой в торговле нефтью
Путин считает преждевременным введение расчетов криптовалютой в торговле нефтью
Вчера, 23:07ПолитикаФото: pxhere.com
Любые разговоры о заключении контрактов, предусматривающих поставки энергоносителей с оплатой криптовалютами, являются сейчас преждевременными. Такого мнения придерживается президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает портал RT, журналистка CNBC поинтересовалась у Владимира Путина, когда начнут заключать контракты на поставки нефти не в долларах США, а в криптовалюте.

Российский лидер ответил, что говорить об этом пока рано. По его словам, криптовалюту вполне можно использовать в качестве расчетной единицы, однако, она не отличается стабильностью.

«Для того чтобы переводить средства из одного места в другое — да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, — на мой взгляд, пока еще это преждевременно», — заявил президент РФ.

Владимир Путин акцентировал внимание на том, что криптовалюта на данный момент ничем не обеспечена. Однако, все постепенно развивается, а потому, безусловно, имеет право на существование, резюмировал политик.

Летом минувшего года глава российского государства подписал закон, предусматривающий регулирование сделок с цифровыми финансовыми активами. Кроме того, Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что отношение к вопросу применения криптовалют должно быть «аккуратным».

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