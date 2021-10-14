Путин считает преждевременным введение расчетов криптовалютой в торговле нефтью

Как сообщает портал RT, журналистка CNBC поинтересовалась у Владимира Путина, когда начнут заключать контракты на поставки нефти не в долларах США, а в криптовалюте.
Российский лидер ответил, что говорить об этом пока рано. По его словам, криптовалюту вполне можно использовать в качестве расчетной единицы, однако, она не отличается стабильностью.
«Для того чтобы переводить средства из одного места в другое — да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, — на мой взгляд, пока еще это преждевременно», — заявил президент РФ.
Владимир Путин акцентировал внимание на том, что криптовалюта на данный момент ничем не обеспечена. Однако, все постепенно развивается, а потому, безусловно, имеет право на существование, резюмировал политик.
Летом минувшего года глава российского государства подписал закон, предусматривающий регулирование сделок с цифровыми финансовыми активами. Кроме того, Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что отношение к вопросу применения криптовалют должно быть «аккуратным».