В Уфе сразу после выборов пройдет митинг

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Его проведут сторонники Владимира Путина и «Единой России».
Сюжеты: Выборы-2018
На следующий день после выборов, 19 марта, в Уфе пройдет митинг по их итогам, сообщает «КоммерсантЪ Башкортостан». Начнется он в 18.00 на площади перед Дворцом спорта.
Правительство Башкирии согласовало этот митинг организаторам, сторонникам Владимира Путина и «Единой России».
«Левый фронт» и КПРФ подавали заявку на проведение митинга 19 марта на площади имени Ленина на Горсовете. Но им отказали, так как это место не входит в список мест для проведения публичных мероприятий, а все отведенные для этого места уже заняты организаторами других акций.
Вчера участники коалиции Патриотов Башкирии, также поддержавшие Владимира Путина, решали, стоит ли им подать заявку на проведение послевыборного митинга. Но решили подождать до 19 марта.
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