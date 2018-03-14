В Уфе сразу после выборов пройдет митинг

На следующий день после выборов, 19 марта, в Уфе пройдет митинг по их итогам, сообщает «КоммерсантЪ Башкортостан». Начнется он в 18.00 на площади перед Дворцом спорта.

«Левый фронт» и КПРФ подавали заявку на проведение митинга 19 марта на площади имени Ленина на Горсовете. Но им отказали, так как это место не входит в список мест для проведения публичных мероприятий, а все отведенные для этого места уже заняты организаторами других акций.