Глава Башкирии рассказал о развитии Уфы без Грекова на посту мэра

По словам Хабирова, осталось много нерешенных проблем, над которыми необходимо работать. Об это он сообщил на сегодняшнем заседании депутатов Горсовета Уфы.

Сегодня, 14 февраля, депутаты Горсовета Уфы приняли единогласное решение об отставке мэра города Сергея Грекова. О дальнейших планах развития города уже с новоиспеченным сити-менеджером Ратмиром Валиевым высказала глава Башкирии. Радий Хабиров отметил два главных направления развития города; первое - это решить "застарелые раны" и проблемы Уфы, которых очень много накопилось. По его словам, на данный момент сложность заключается в том, что их уже накопилось слишком много. А с другой стороны, глава региона считает, что нужно смотреть в будущее. Он также отметил важность недавно утвержденного генплана Уфы, который, по его мнению, определяет дальнейшее развитие города. - Очень хорошая история с генпланом, это важнейший документ, определяющий дальнейшее развитие Уфы. Начинается очень большой проект “южные ворота Уфы”. Нам нужно очень правильно проводить эти работы, отметил он. Между тем, он отметил важность процесса подготовки города к 450-летию. - Нам нужно постараться не создавать неудобства для жителей. С 1 марта арочный мост будет закрыт на реконструкцию, в ближайшее время и улица Пугачева будет перекрыта. Безусловно, одна из важнейших задач - история с подготовкой к проведению 450-летия Уфы. Стратегическая задача - строительство ряда крупных проектов которые мы хотим приурочить к этой дате, - сообщил Хабиров. Также глава региона отметил, что решение заняться кадровыми перестановками было обдуманным и взвешенным, которое обсуждалось с коллегами и лидерами общественного мнения. Ранее мы писали о том, что депутаты Горсовета Уфы приняли единогласное решение о том, что мэр должен уйти со своей должности. Теперь, как сообщили на оперативном совещании, чиновник будет работать в Москве.

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