Депутаты Горсовета единогласно приняли отставку мэра Уфы Сергея Грекова

Депутаты Горсовета единогласно приняли отставку мэра Уфы Сергея Грекова
Депутаты Горсовета единогласно приняли отставку мэра Уфы Сергея Грекова
Сегодня, 17:11ПолитикаВалерия Панаева
Мэр Уфы подал в отставку в связи с уходом на работу в Москву, сообщил несколькими часами ранее глава Башкирии Радий Хабиров. Сегодня, 14 февраля, на заседании горсовета депутаты приняли отставку Грекова.

Депутаты горсовета Уфы приняли отставку мэра Сергея Грекова. За отставку Грекова проголосовали 32 депутата. В ближайшее время Греков станет полпредом Башкирии при президенте Владимире Путине в ранге вице-премьера, заявил глава Башкирии Радий Хабиров ранее. Умарпаша Ханалиев, который до сего дня был полпредом в Москве, будет спецпредставителем РБ по инвестиционной деятельности.

Отметим, что информация о внеочередном заседании рассылалась депутатам без озвучивания повестки. На официальном сайте горсовета информации о заседании не было. Однако опрошенные Mkset народные избранники предположили, что им предстоит утвердить отставку уфимского градоначальника Сергея Грекова. 11 февраля был запущен процесс по замене мэра Уфы Грекова на мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева. Именно Мавлиева источники Mkset называли новым сити-менеджером башкирской столицы. 14 февраля эта информация подтвердилась — глава республики Радий Хабиров сделал заявление, что предложил Мавлиеву занять пост мэра Уфы.

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