Депутаты Нефтекамска освободили от должности мэра Ратмира Мавлиева

Депутаты Нефтекамска освободили от должности мэра Ратмира Мавлиева
Депутаты Нефтекамска освободили от должности мэра Ратмира Мавлиева
Сегодня, 11:24ПолитикаАнастасия Денисенко
Ратмир Мавлиев покинул свой пост, в ближайшее время он должен занять должность мэра Уфы. Об этом сообщает собственный источник MKset.

Сегодня, 14 февраля, в Нефтекамске депутаты на очередном заседании освободили от должности сити-менеджера Ратмира Мавлиева. Об этом сообщает собственный источник MKset.

По информации от собеседника, Мавлиев займет пост мэра Уфы.

О кадровых изменениях говорили еще несколько дней назад, ссылаясь на внеочередное заседание в горсовете Нефтекамска, которое было запланировано на 12 февраля. Тогда появилась информация о снятии с поста мэра Нефтекамска Мавлиева, сегодня же депутаты уже приняли окончательное решение.

Также по информации источника MKset, сегодня свой пост покинет сити-менеджер Уфы Сергей Греков.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы