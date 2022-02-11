Мэр Уфы Сергей Греков в ближайшее время уйдет в отставку

Прежде чем Сергей Греков подаст в отставку, на место уволившегося в пятницу, 11 февраля, первого вице-мэра Гарифуллина будет назначен нефтекамский градоначальник Ратмир Мавлиев. По словам собеседников Mkset, после отставки Грекова, Мавлиев станет исполняющим обязанности мэра Уфы.

В ближайшее время уфимский градоначальник Сергей Греков подаст в отставку. Об этом главному редактору Mkset рассказали сразу несколько источник в уфимской администрации, городском совете Нефтекамска, а также в правительстве региона. Слухи о скорой отставке Греков начали регулярно появляться в СМИ и телеграм-каналах в декабре 2021 года. Среди фаворитов «мэрской гонки» назывался нынешний мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев. Как объяснил собеседник Mkset знакомый с ситуацией, «процесс замены градоначальника был запущен» в пятницу, 11 февраля. Сначала в отставку был отправлен первый вице-мэра Уфы Марат Гарифуллин. Предполагалось, что на вакантное место, будет назначен нефтекамский мэр Ратмир Мавлиев. — После этого Греков подаст в отставку, а Мавлиев, как первый вице-мэр автоматически станет мэром, пусть пока и с приставкой и. о., — объясняет источник. Прежде чем назначить Мавлиева заместителем уфимского градоначальника, нефтекамские депутаты должны были освободить его от должности мэра Нефтекамска. Срочное заседание уже планировали на субботу, 12 февраля, однако, в последний момент процесс встал на паузу. — В пятницу вечером, депутатам было разослано сообщение о срочном заседании горсовета, — говорит источник в городском совете Нефтекамска. — Причину срочности как и повестку не назвали и обещали объявить позднее. Но потом и вовсе перенесли заседание на следующую неделю. Собеседники Mkset в региональном правительстве пока затрудняются назвать с чем связана взятая пауза, однако сходятся во мнении, что назначение Мавлиева уфимским градоначальником, не смотря на «определенные разногласия» по его кандидатуре произойдет ближайшее время и «вероятно на следующей неделе». В уфимской администрации не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об отставке Сергей Грекова и назначении первым вице-мэром Уфы Ратмира Мавлиева. Оперативно связаться с представителями Горсовета Нефтекамска не удалось.

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