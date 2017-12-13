Рустэм Хамитов обсудит стратегию развития Башкирии до 2030 года

Об этом Медиакорсети рассказали в пресс-службе главы региона.

Сегодня, 13 декабря, в 11.00, на очередном заседании правительства Рустэм Хамитов обсудит стратегию развития региона до 2030 года, об этом рассказали в пресс-службе главы на вопрос об информационной повестке недели. Напомним, что последнее появление Рустэма Хамитова в публичном пространстве было пять дней назад — 8 декабря. Тогда глава республики встретился с участниками образовательного бизнес-лагеря Всероссийского конкурса для школьников «Капитаны– мой первый бизнес». Подросткам он рассказал о проблемах рыночной экономики и радости общения с молодым поколением.