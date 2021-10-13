Песков оценил переговоры Нуланд с официальными лицами России

При этом Песков добавил, что не надо «сетовать» на то, что не получается сразу выйти на определенные договоренности. Это невозможно. «Слишком большие у нас в двухсторонних отношениях авгиевы конюшни. Их не разгребешь так сразу, но, безусловно, такие контакты нужны», — подытожил Песков.