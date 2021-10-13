Песков оценил переговоры Нуланд с официальными лицами России

Песков сказал, что результаты данных переговоров должны комментировать в МИД, поскольку именно МИД считается принимающей стороной. «Но тем не менее, конечно, мы убеждены, что подобные контакты своевременны и необходимы», подчеркнул он. Об этом информирует RT.
При этом Песков добавил, что не надо «сетовать» на то, что не получается сразу выйти на определенные договоренности. Это невозможно. «Слишком большие у нас в двухсторонних отношениях авгиевы конюшни. Их не разгребешь так сразу, но, безусловно, такие контакты нужны», — подытожил Песков.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее отметила, что Нуланд проводит конструктивные встречи в РФ. Также известно, что Нуланд назвала конструктивными встречи в Министерстве иностранных дел РФ.
По результатам переговоров заместителя главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова с Нуланд, в МИД РФ отметили, что Россия предложила американской стороне снять ограничения по функционированию дипломатических представительств двух государств.