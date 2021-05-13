В Курултае Башкирии завернули доклад минприроды и потребовали «на ковер» министра

По итогам последнего заседания комитета Госсобрания РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию было принято решение перенести рассмотрение отчета об исполнении закона РБ «Об особо охраняемых природных территориях в РБ». В официальном пресс-релизе коротко указывается, что «заслушав информацию, депутаты сочли представленные материалы недостаточными».
По словам участников заседания, Наталья Наумова в общении с депутатами повела себя весьма вызывающе, несколько раз перебивала оппонентов, категорически отвергая их претензии к содержанию ее выступления, а затем демонстративно покинула зал заседаний. Участие в заслушивании руководителя дирекции по особо охраняемым территориям РБ Салавата Нафикова не помогло исправить ситуацию.
В конце концов, терпение народных избранников кончилось, и они приняли единодушное решение перенести заслушивание отчета, уточнив при этом, что надеются в следующий раз увидеть в качестве выступающего главу ведомства Урала Искандарова.