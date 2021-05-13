В Курултае Башкирии завернули доклад минприроды и потребовали «на ковер» министра

В Курултае Башкирии завернули доклад минприроды и потребовали «на ковер» министра
В Курултае Башкирии завернули доклад минприроды и потребовали «на ковер» министра
Сегодня, 09:36ПолитикаТатьяна МайороваФото: gsrb.ru
Депутаты Госсобрания Башкирии остались недовольны выступлением заместителя главы минприроды РБ Натальи Наумовой.

По итогам последнего заседания комитета Госсобрания РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию было принято решение перенести рассмотрение отчета об исполнении закона РБ «Об особо охраняемых природных территориях в РБ». В официальном пресс-релизе коротко указывается, что «заслушав информацию, депутаты сочли представленные материалы недостаточными».

По словам участников заседания, Наталья Наумова в общении с депутатами повела себя весьма вызывающе, несколько раз перебивала оппонентов, категорически отвергая их претензии к содержанию ее выступления, а затем демонстративно покинула зал заседаний. Участие в заслушивании руководителя дирекции по особо охраняемым территориям РБ Салавата Нафикова не помогло исправить ситуацию.

В конце концов, терпение народных избранников кончилось, и они приняли единодушное решение перенести заслушивание отчета, уточнив при этом, что надеются в следующий раз увидеть в качестве выступающего главу ведомства Урала Искандарова.

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