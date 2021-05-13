В Курултае Башкирии завернули доклад минприроды и потребовали «на ковер» министра

По словам участников заседания, Наталья Наумова в общении с депутатами повела себя весьма вызывающе, несколько раз перебивала оппонентов, категорически отвергая их претензии к содержанию ее выступления, а затем демонстративно покинула зал заседаний. Участие в заслушивании руководителя дирекции по особо охраняемым территориям РБ Салавата Нафикова не помогло исправить ситуацию.