В санатории «Красноусольск» в Башкирии лечили грязью из отстойника

Бывший директор и его супруга организовали себе командировочные расходы на 351,8 тысячи рублей. Однако в ходе проверки выяснилось, что отметок об этих командировках нет. Кроме того, экс-руководитель приобрел смартфоны, планшеты и смарт-часы, которые позже необоснованно списал в течение полугода. Покупки обошлись в 366,6 тысячи рублей. Ещё два миллиона рублей стали стимулирующими выплатами бывшему директору. Вот только выплаты не обозначены в нормативных документах.