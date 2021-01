В санатории «Красноусольск» в Башкирии лечили грязью из отстойника

Контрольно-счетная палата республики провела проверку в санатории «Красноусольск», где выявила ряд нарушений. Недостатки оценили почти в 1,5 миллиарда рублей.

КСП выяснила, что в санатории для оздоровления отдыхающих использовали не лечебную грязь, а грязь из озера возле грязелечебницы на территории санатория. Кроме того, в учреждении нашли нарушения в сфере госзакупок на 278 миллионов рублей. 381 миллион рублей составили неэффективные расходы, 743 миллиона рублей — нарушения в бухгалтерской отчетности. По данным ведомства, в санатории завысили цены на услуги на 120 миллионов рублей. 28 миллионов рублей не досчитались в учреждении при реализации минеральной воды. Бывший директор и его супруга организовали себе командировочные расходы на 351,8 тысячи рублей. Однако в ходе проверки выяснилось, что отметок об этих командировках нет. Кроме того, экс-руководитель приобрел смартфоны, планшеты и смарт-часы, которые позже необоснованно списал в течение полугода. Покупки обошлись в 366,6 тысячи рублей. Ещё два миллиона рублей стали стимулирующими выплатами бывшему директору. Вот только выплаты не обозначены в нормативных документах.

