КСП выявила нарушения в санатории «Красноусольск» на 1,68 миллиардов рублей

Нарушения в размере 380 миллионов рублей были обнаружены в сфере оплаты транспортных услуг для перевозки персонала. Это при том, что на счету санатория числятся три автобуса. Растрачивались деньги и на дополнительные товары и услуги по повышенной стоимости, а также оплата аренды и содержания неиспользованного участка.