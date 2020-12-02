КСП выявила нарушения в санатории «Красноусольск» на 1,68 миллиардов рублей

Согласно отчету КСП, больше всего нарушений было выявлено при проверки бухгалтерского учета – на 805 миллионов рублей. Эксперты выявили необоснованное списание бюджетных средств, лекарств и расходных материалов. Количество продуктов питания не соответствовали количеству отдыхающих, более того, их необоснованно списывали.
Нарушения в размере 380 миллионов рублей были обнаружены в сфере оплаты транспортных услуг для перевозки персонала. Это при том, что на счету санатория числятся три автобуса. Растрачивались деньги и на дополнительные товары и услуги по повышенной стоимости, а также оплата аренды и содержания неиспользованного участка.
Также руководство санатория производило закупки с признаками ограничения конкуренции и сговора. КСП выявила дробление закупок для избегания конкурсных процедур. Эти нарушения эксперты оценили в 223 миллиона рублей.