Глава минтранса Башкирии ответил на вопрос, который ему чаще всего задают в соцсетях

— Если кто-то сталкивался с работой в налоговой службе знает, что невозможно выявлять факты уклонения от налогов, без вникания во всевозможные бизнес-системы. У нас много дорожных управлений. Мы всех проверяем, детально вникаем в ход работы. Я не пришел, хлопая глазами и не понимая, что происходит, пояснил Марзаев.