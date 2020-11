Глава минтранса Башкирии ответил на вопрос, который ему чаще всего задают в соцсетях

Глава Минтранспорта Алан Марзаев во время пресс-конференции, посвященной ремонту и строительству дорог, пользуясь случаем ответил на самый популярный вопрос, который ему задают в социальных сетях.

Оказалось, жителей республики интересует, почему глава Башкирии Радий Хабиров назначил главой Минтранспорта налоговика. — Если кто-то сталкивался с работой в налоговой службе знает, что невозможно выявлять факты уклонения от налогов, без вникания во всевозможные бизнес-системы. У нас много дорожных управлений. Мы всех проверяем, детально вникаем в ход работы. Я не пришел, хлопая глазами и не понимая, что происходит, пояснил Марзаев. Напомним, Алан Марзаев окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Минфина России. Работал в налоговых инспекциях Владикавказа, в 2016-2017 годах возглавлял ИФНС №18 в Московской области, затем — ИФНС России по Домодедово Московской области.

