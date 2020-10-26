Нарушение covid-безопасности в районах и «неуд» Минтрансу. Оперативка у Хабирова

Отметим, что оперативка проходила в режиме онлайн. Первым уже по обынковению в сложившейся эпидемиологической обстановке с докладом выступил министр здравоохранения Максим Забелин. По его данным, в Башкирии всего зарегистрировано 10330 случаев заболевания коронавирусом, а за минувшие сутки — 83. Как отметил Забелин, темп прироста составляет 0,8.
В связи с этим глава Башкирии Радий Ххабиров обратил внимание на нарушения мер предосторожности в ряде муниципалитетов — в частности, на предприятиях. Он призвал чиновников разобраться с этой проблемой как можно скорее и личным примером показать важность соблюдения противоэпидемиологической безопасности.
К тому же, власти намерены сделать обязательным условие об уходе пожилых граждан на самоизоляцию, что ранее озвучивалось как рекомендация. Радий Хабиров заявил, что готов пойти на полный контроль за лицами страше 65 лет.
В то же время руководитель исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров предложил провести концерт для врачам-именинников. Из его выступления было не совсем понятно, проведут ли это мероприятие вживую или онлайн.
Ещё одним важным пунктом повестки стала смертность на дорогах, за которую Хабиров ранее неоднократно критиковал ответственных чиновников. Сегодня в очередной раз досталось главе Минтранса РБ Алану Марзаеву. По его словам, количество смертей от наезда на пешеходов за девять месяцев 2020 года выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выслушав доклад, Радий Хабиров жёстко заметил, что ему надоело слушать отчёты о регулярном ухудшении без предложений, как ситуацию исправить. Глава республики фактически пригрозил Марзаеву увольнением, поскольку министр, по словам Хабировам, с работой не справляется.
О ситуации с оборотом алкоголя в Башкирии отчитывался начальник отдела экономической безопасности МВД по РБ Роберт Мурсалимов. По его словам, в республике за девять месяцев 2020 года из незаконного оборота изъято более 56 тысяч литров контрафактного алкоголя.