Нарушение covid-безопасности в районах и «неуд» Минтрансу. Оперативка у Хабирова

Ещё одним важным пунктом повестки стала смертность на дорогах, за которую Хабиров ранее неоднократно критиковал ответственных чиновников. Сегодня в очередной раз досталось главе Минтранса РБ Алану Марзаеву. По его словам, количество смертей от наезда на пешеходов за девять месяцев 2020 года выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выслушав доклад, Радий Хабиров жёстко заметил, что ему надоело слушать отчёты о регулярном ухудшении без предложений, как ситуацию исправить. Глава республики фактически пригрозил Марзаеву увольнением, поскольку министр, по словам Хабировам, с работой не справляется.