Следовавший в Уфу самолет из Петербурга сел в Казани из-за самочувствия пассажира

В результате Боинг-737 авиакомпании «Победа» приземлился в 01:15 по московскому времени в аэропорту Казани. Пассажира 1967 года рождения увезли в Республиканскую клиническую больницу. После воздушное судно смогло вылететь в пункт назначения. Всего на борту самолета было 187 пассажиров и шесть членов экипажа.
Как сообщал mkset, сегодня также не смог сесть в аэропорту назначения самолет, выполнявший рейс Москва - Оренбург. Посадке помешал сильный ветер. Воздушное судно ушло в аэропорт Уфы, где благополучно приземлилось. Пассажиров в пункт назначения доставят автобусом.