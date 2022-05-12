Следовавший в Уфу самолет из Петербурга сел в Казани из-за самочувствия пассажира

Следовавший в Уфу самолет из Петербурга сел в Казани из-за самочувствия пассажира
Следовавший в Уфу самолет из Петербурга сел в Казани из-за самочувствия пассажира
Вчера, 13:57ПолитикаНаталья БалыковаФото: 1mediainvest.ru
Мужчина, находившийся на борту воздушного судна, почувствовал себя плохо, экипаж решил совершить вынужденную посадку, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

В результате Боинг-737 авиакомпании «Победа» приземлился в 01:15 по московскому времени в аэропорту Казани. Пассажира 1967 года рождения увезли в Республиканскую клиническую больницу. После воздушное судно смогло вылететь в пункт назначения. Всего на борту самолета было 187 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как сообщал mkset, сегодня также не смог сесть в аэропорту назначения самолет, выполнявший рейс Москва - Оренбург. Посадке помешал сильный ветер. Воздушное судно ушло в аэропорт Уфы, где благополучно приземлилось. Пассажиров в пункт назначения доставят автобусом.

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