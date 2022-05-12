Следовавший в Уфу самолет из Петербурга сел в Казани из-за самочувствия пассажира

В результате Боинг-737 авиакомпании «Победа» приземлился в 01:15 по московскому времени в аэропорту Казани. Пассажира 1967 года рождения увезли в Республиканскую клиническую больницу. После воздушное судно смогло вылететь в пункт назначения. Всего на борту самолета было 187 пассажиров и шесть членов экипажа.