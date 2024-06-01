Массовое ДТП удивило всех в Уфе

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
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Updated Сегодня, 05:32
Вечером в пятницу, 31 мая, на Затонском шоссе в Уфе произошла массовая автомобильная авария. На дороге друг в друга последовательно врезались сразу пять машин, сообщает Госавтоинспекция регионального центра. Участниками ДТП стали водители автомобилей «Шевроле Лачетти», «Ниссан Кашкай», «Опель Астра», «Лада Приора» и ВАЗ-2112. Из-за аварии в Уфе собралась огромная пробка из машин.
На место столкновения незамедлительно прибыли сотрудники ГАИ и «Скорой помощи». Если у автоинспекторов вечер перестал быть томным, то медики отделались легким испугом. В аварии пострадал всего один человек. Это женщина, сидевшая в «Шевроле Лачетти». 60-летней пассажирке оказали медицинскую помощь. Серьезных травм женщина не получила.
Все машины из «гармошки» получили механические повреждения разной степени тяжести. Обстоятельства аварии выясняет ГАИ Уфы, сообщает городское ведомство.