Массовое ДТП удивило всех в Уфе

На место столкновения незамедлительно прибыли сотрудники ГАИ и «Скорой помощи». Если у автоинспекторов вечер перестал быть томным, то медики отделались легким испугом. В аварии пострадал всего один человек. Это женщина, сидевшая в «Шевроле Лачетти». 60-летней пассажирке оказали медицинскую помощь. Серьезных травм женщина не получила.