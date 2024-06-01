mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Массовое ДТП удивило всех в Уфе

Массовое ДТП удивило всех в Уфе

1 июня 2024, 05:28
Фото: ГАИ Уфы
В Затоне столкнулись сразу пять автомобилей. Прибывшие на место аварии медики фактически остались без работы.

Вечером в пятницу, 31 мая, на Затонском шоссе в Уфе произошла массовая автомобильная авария. На дороге друг в друга последовательно врезались сразу пять машин, сообщает Госавтоинспекция регионального центра. Участниками ДТП стали водители автомобилей «Шевроле Лачетти», «Ниссан Кашкай», «Опель Астра», «Лада Приора» и ВАЗ-2112. Из-за аварии в Уфе собралась огромная пробка из машин.

На место столкновения незамедлительно прибыли сотрудники ГАИ и «Скорой помощи». Если у автоинспекторов вечер перестал быть томным, то медики отделались легким испугом. В аварии пострадал всего один человек. Это женщина, сидевшая в «Шевроле Лачетти». 60-летней пассажирке оказали медицинскую помощь. Серьезных травм женщина не получила.

Все машины из «гармошки» получили механические повреждения разной степени тяжести. Обстоятельства аварии выясняет ГАИ Уфы, сообщает городское ведомство.

Читайте также:
Иномарки столкнулись лоб в лоб — водитель погиб сразуДевочка на велосипеде погибла в БашкирииБайкер разбился в ДТП в Уфе
#Юлия Литвиненко#Город#Уфа#ГИБДД#Башкортостан#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Затонское шоссе
Подпишитесь
Всё о похищении женщины в Уфе
31 мая, 08:33
В Татарстане эвакуируют предприятия и закрывают аэропорты
31 мая, 06:11
Стрелком из Стерлитамака оказался юный актер
31 мая, 05:11
Топ-10 пляжей Уфы назвали эксперты
31 мая, 04:45
Первые летние дни будут жаркими в Башкирии
31 мая, 04:19
Нажмите на хомяка и станьте миллионером. В чем секрет игры Hamster Combat?
30 мая, 18:35
"