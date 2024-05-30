Нажмите на хомяка и станьте миллионером? В чем секрет игры Hamster Combat?

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Hamster Combat — это интерактивная веб-игра, доступная в мессенджере Telegram, которая предлагает игрокам опыт управления виртуальной криптобиржей, где пользователи могут потенциально зарабатывать реальные деньги. Ключевой фактор успеха игры заключается в том, что пользователи верят в потенциальную финансовую выгоду от своего виртуального хомяка в будущем.
В основе игры лежит простой механизм: игроки кликают по изображению хомяка, чтобы зарабатывать виртуальные монеты. Прогресс в игре отображается через визуальные изменения персонажа: чем больше игрок зарабатывает, тем более роскошную одежду может купить для своего хомяка, который начинает игру в обнаженном виде. Согласно сюжету игры, хомяк является управляющим криптобиржей и стремится разбогатеть.
Игра состоит из девяти уровней, каждый из которых увеличивает доход, получаемый от кликов. Однако для увеличения дохода игроки должны использовать бонусы и специальные карточки. Они играют ключевую роль в успехе игрока, предоставляя различные преимущества, такие как увеличение пассивного дохода. Энергия, необходимая для кликов, восстанавливается автоматически со временем или с помощью специальных бонусов.
За короткий период времени Hamster Combat стала очень популярной, собрав более 20 миллионов подписчиков в своем официальном Telegram-аккаунте. Для сравнения: на канал создателя Telegram Павла Дурова подписано 2,4 миллиона человек, а на официальный канал мессенджера — около 10 миллионов. При этом число подписчиков «Хомяка» продолжает увеличиваться.
В чем же заключается секрет ошеломляющего успеха хомяка? Все просто: пользователи уверены, что в будущем виртуальный грызун принесет им денежную прибыль.
В настоящее время игроки Hamster Combat ожидают раздачу токенов, известную как «аирдроп». Предполагается, что количество активных действий, совершенных игроком в игре, будет влиять на количество полученных токенов в конце.
Разработчики пока не объявили дату выпуска собственного токена. Однако, согласно информации в интернете, одна из крупных криптобирж BringX уже заявила о партнерстве с проектом. Теоретически это должно гарантировать легитимность игры и возможность получения прибыли.
Тем не менее, на данный момент невозможно обналичить заработанные средства, поскольку необходимо дождаться выпуска этой самой «хомячьей» криптовалюты. Вероятнее всего, такая возможность появится в будущем, по аналогии с другими подобными криптоиграми.
Для наглядности стоит вспомнить опыт игры-кликера Notcoin, разработанной также Telegram. В сети можно найти отзывы о том, что некоторым игрокам удалось заработать и вывести средства через криптобиржу. Более того, Notcoin провел листинг и распределил среди своих пользователей токены TON. Более того цена одного токена в определенный момент достигала шести долларов, и, по утверждениям некоторых активных игроков, им удалось заработать 15 тысяч рублей всего за шесть часов игры.
Несмотря на обещания заработка, игроки Hamster Combat не могут вывести заработанные средства до выпуска собственного токена игры. Это вызывает подозрения в обмане и финансовой пирамиде, поскольку игра не требует от пользователей финансовых вложений.
Однозначно назвать игру Hamster Combat обманом нельзя. По своей сути она представляет собой обычный «кликер», подобных игр для мобильных устройств существует огромное количество: от различных ферм до «симуляторов бомжа». Особенность Hamster Combat заключается в том, что существует небольшой шанс получить в конце деньги.
Игра не требует от пользователя вложения собственных средств в продвижение своего грызуна. Конечно, есть те, кто покупает себе переходы по реферальным ссылкам и т. д., но таких, вероятно, меньшинство. Большинство тратит на игру только свое время.
Если принять во внимание, что время является главным человеческим ресурсом, то целесообразность игры Hamster Combat вызывает вопросы. Впрочем, ничто не мешает пользователям кликать по грызуну в очереди или в автобусе.
Возможно, в будущем игра действительно принесет небольшую прибыль. Однако, стоит учитывать опыт Notcoin: большие деньги получили только те, кто глубоко изучил тему и потратил много времени и собственных средств. Остается неясным, повторит ли Hamster Combat успех TON.
Кто однозначно получит выгоду от проекта? Его создатели. Только 20-миллионный канал в Telegram можно будет продать за большие деньги.