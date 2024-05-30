Нажмите на хомяка и станьте миллионером? В чем секрет игры Hamster Combat?

Для наглядности стоит вспомнить опыт игры-кликера Notcoin, разработанной также Telegram. В сети можно найти отзывы о том, что некоторым игрокам удалось заработать и вывести средства через криптобиржу. Более того, Notcoin провел листинг и распределил среди своих пользователей токены TON. Более того цена одного токена в определенный момент достигала шести долларов, и, по утверждениям некоторых активных игроков, им удалось заработать 15 тысяч рублей всего за шесть часов игры.