В Уфе приземлился самолет из Москвы, который не смог сесть в Оренбурге

Прямо сейчас рейс Москва-Оренбург, который не смог приземлиться ни на гражданском, ни на военном аэропорту Оренбурга, приземлился в Уфе 12 мая.

Как сообщает собственный источник 56orb.ru, Boeing 737-8, который вылетел сегодня в ранним утром из столичного аэропорта Шереметьево в Оренбург около получаса кружил над Оренбургом, но совершить посадку там так и не смог. Причем по данным осведомленного источника приземлиться самолет пытался сначала в гражданском аэропорту, после чего направился в сторону района, где расположен аэродром военный, однако и там приземлиться не получилось. Буквально несколько минут самолет благополучно приземлился в аэропорту Уфы. По неподтвержденным данным в Оренбурге судно не смогло совершить посадку из-за сильного ветра.

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