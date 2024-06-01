Пьяный водитель снес машину с детьми в Уфе

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Около 21:00 в пятницу, 31 мая, на пересечении улиц Богородской и Янаби в Уфе произошло столкновение автомобилей «Форд Фокус» и «Пежо», сообщает ГАИ регионального центра.
За рулём «Форда» сидел 31-летний водитель. По данным Госавтоинспекции, мужчина мчался по Уфе без водительских прав. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Пежо» с детьми. В этой машине были дети, 9-ти и 10-лет. Они получили травмы.
После того, как в «Пежо» влетел «Форд» она срикошетила в «Шкоду Актавию».
Спровоцировавший аварию водитель «Форда» от медицинского освидетельствования отказался. В суде это приравнивается к пьяное езде. На мужчину составили протокол.