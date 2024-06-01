Пьяный водитель снес машину с детьми в Уфе

За рулём «Форда» сидел 31-летний водитель. По данным Госавтоинспекции, мужчина мчался по Уфе без водительских прав. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Пежо» с детьми. В этой машине были дети, 9-ти и 10-лет. Они получили травмы.