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Published Сегодня, 05:58

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Пьяный водитель снес машину с детьми в Уфе

Пьяный водитель снес машину с детьми в Уфе

1 июня 2024, 05:58
Фото: ГАИ Уфы
Мужчина на «Форде» промчался на красный сигнал светофора и врезался в «Пежо», сообщает Госавтоинспекция столицы Башкирии.

Около 21:00 в пятницу, 31 мая, на пересечении улиц Богородской и Янаби в Уфе произошло столкновение автомобилей «Форд Фокус» и «Пежо», сообщает ГАИ регионального центра.

За рулём «Форда» сидел 31-летний водитель. По данным Госавтоинспекции, мужчина мчался по Уфе без водительских прав. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Пежо» с детьми. В этой машине были дети, 9-ти и 10-лет. Они получили травмы.

После того, как в «Пежо» влетел «Форд» она срикошетила в «Шкоду Актавию».

Спровоцировавший аварию водитель «Форда» от медицинского освидетельствования отказался. В суде это приравнивается к пьяное езде. На мужчину составили протокол.

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