Среди кандидатов в мэры Уфы ждут появления «неожиданного для общественности человека»

Пока называют четырех наиболее реальных претендентов на пост главы администрации башкирской столицы.

В соцсетях появилась информация о том, что следующим мэром Уфы может стать «совершенно неожиданный для общественности человек». Первым такую информацию запустил в массы tтелеграм-канал «Подслушано в Башкирии» со ссылкой на свои источники «в Белом доме». Ранее в числе наиболее обсуждаемых кандидатов в кресло мэра Уфы называли таких резонансных политиков, явно пользующихся симпатией главы региона Радия Хабирова, как заместитель руководителя администрации Хабирова Ринат Баширов, мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев, глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов и глава Сибая Рустем Афзалов. И хотя последние двое в последнее время стали весьма одиозными личностями из-за своих публичных высказываний (Афзалов назвал оппонентов экскрементами, а Абдрахманов вообще обматерил их), доверие руководителя Башкирии они пока еще не утратили. Напомним, прежний мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин скончался не так давно после заражения коронавирусом.

