Среди кандидатов в мэры Уфы ждут появления «неожиданного для общественности человека»

В соцсетях появилась информация о том, что следующим мэром Уфы может стать «совершенно неожиданный для общественности человек». Первым такую информацию запустил в массы tтелеграм-канал «Подслушано в Башкирии» со ссылкой на свои источники «в Белом доме».