Путин заявил о повышении уровня турбулентности в мире

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Президент России поздравил работников дипломатических ведомств с профессиональным праздником. В своем обращении он отметил, что современный мир дестабилизирован и необходимо вернуть ему стабильность.
«Международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются ещё более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — цитирует Владимира Путина RT.
Также российский лидер подчеркнул, что необходимо максимально использовать позиции Российской Федерации в Совете безопасности ООН и другие возможности. В частности речь идет о председательстве нашей страны в БРИКС и ШОС, участии в АТЭС, G20 и других объединениях.
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