Путин заявил о повышении уровня турбулентности в мире

«Международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются ещё более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — цитирует Владимира Путина RT.

Также российский лидер подчеркнул, что необходимо максимально использовать позиции Российской Федерации в Совете безопасности ООН и другие возможности. В частности речь идет о председательстве нашей страны в БРИКС и ШОС, участии в АТЭС, G20 и других объединениях.