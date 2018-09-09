В Башкирии на выборах проголосовали почти 30 % избирателей - по данным на 15.00
При этом мобильные избиратели гораздо активнее.
Данные на 15.00 озвучил начальник информационного центра ЦИК Башкирии Риф Арсланов.
- Явка составила 29,87% или в абсолютных цифрах - 911 138 избирателей, - сообщил Риф Арсланов.
При этом "мобильные избиратели" гораздо активнее, они заранее подготовились и сменили место голосования.
- Явка мобильных избирателей составила 54, 82 %, - сказал он.
Для сравнения: в Уфе на 15.00 проголосовали 16,27 % избирателей, а если "мобильные" перевалили за половину - их явка была уже 51,99%.
Для сравнения, цифры по явке на 15.00 в другие избирательные кампании
- 18 марта 2018 года - явка избирателей в республике составила 51,6%.
- на выборах в Госсобрание в 2013 году - явка была 30,21%
- на выборах депутатов Госдумы в 2016 году к 15.00 процент явки в республике составлял 39,14%, а на выборах Президента РФ в 2012 году – 47,94%.
Сегодня, 9 сентября, в России - Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня. В списки избирателей включены около 65 миллионов человек. В Башкирии проходят выборы в республиканский парламент.
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