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В Башкирии на выборах проголосовали почти 30 % избирателей - по данным на 15.00
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В Башкирии на выборах проголосовали почти 30 % избирателей - по данным на 15.00

9 сентября 2018, 16:22ПолитикаРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
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