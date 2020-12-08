«Единая Россия» не намерена поддерживать инициативу об открытых выборах мэра Уфы

«Единая Россия» не намерена поддерживать инициативу об открытых выборах мэра Уфы

Вчера, 16:12ПолитикаКарина МамаеваPhoto: cheremush.mos.ru
Руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров сообщил «Эху Москвы в Уфе» о том, что партия не намерена пока поддерживать законопроект о возвращении прямых народных выборов мэра Уфы.

— С моей точки зрения с учетом достаточно большого количества городских сумасшедших и с учетом сегодняшней санэпидемситуации нынешняя форма назначения градоначальника предпочтительнее, сообщил Ахмадинуров.

Также Рустем Ахмадинуров отметил, что не отрицает вероятность того, что к данному законопроекту стоит вернуться позже.

Напомним, ранее депутат Курултая Башкирии от КПРФ Рустам Хафизов начал работу над законопроектом о выборности главы администрации города. Такое решение он принят после того, как жители города провели онлай-пикет с требованием провести народное голосование.

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