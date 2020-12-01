Депутат Госсобрания предложил жителям Башкирии выбрать способ голосования за мэра

Напомним, ранее действующий глава администрации Ульфат Мустафин скончался 29 октября от коронавируса. До вчерашнего дня место врио мэра занимал Радмил Муслимов, однако он сложил с себя полномочия по состоянию здоровья. Вчера же и. о. главы администрации был назначен Рустем Газизов, который ранее являлся заместителем мэра Уфы по вопросам кадров, спорта, молодежи и гражданского общества. На сегодня было запланировано заседание Горсовета с участием главы Башкирии Радия Хабирова, на котором должны были объявить конкурс на должность главы администрации Уфы. Совещание отложили по техническим причинам.