Депутат Госсобрания предложил жителям Башкирии выбрать способ голосования за мэра

Депутат Госсобрания предложил жителям Башкирии выбрать способ голосования за мэра

Вчера, 19:50ПолитикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Депутат Курултая Башкирии от КПРФ Рустам Хафизов начал работу над законопроектом о выборности главы администрации города.

Ранее он выступил с инициативой разработки документа о прямых выборах главы администрации города.

По просьбам трудящихся приступил к работе по подготовке законопроекта о выборности мэров городов. К сожалению, от вас, мои друзья, поступает мало предложений. Поэтому спрошу сам. Как вы считаете лучше нам выбирать себе главу администрации?написал в соцсетях Рустам Хафизов.

Он предложил выбрать мэра путем телефонного или СМС-голосования, через приложение в смартфоне или сайт Госуслуги. Вариантами также стали выборы по почте России и традиционный способ — путём опускания бюллетеней в урну. Хафизов также предложил выдвинуть свои версии.

Напомним, ранее действующий глава администрации Ульфат Мустафин скончался 29 октября от коронавируса. До вчерашнего дня место врио мэра занимал Радмил Муслимов, однако он сложил с себя полномочия по состоянию здоровья. Вчера же и. о. главы администрации был назначен Рустем Газизов, который ранее являлся заместителем мэра Уфы по вопросам кадров, спорта, молодежи и гражданского общества. На сегодня было запланировано заседание Горсовета с участием главы Башкирии Радия Хабирова, на котором должны были объявить конкурс на должность главы администрации Уфы. Совещание отложили по техническим причинам.

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