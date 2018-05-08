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Ялалов: Я 17 лет хожу с веником по Уфе - позор тем, кто мусорит в городе!
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыБолеем за наших
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Ялалов: Я 17 лет хожу с веником по Уфе - позор тем, кто мусорит в городе!

Сегодня, 09:49Политика
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