Ялалов: Я 17 лет хожу с веником по Уфе - позор тем, кто мусорит в городе!

Сегодня, 8 мая, глава администрации Уфы Ирек Ялалов подвел промежуточные итоги прошедших в городе экологических субботников. Он отметил, что в минувшие выходные был проведен массовый субботник по очистке склона возле спорткомплекса "Биатлон", в мероприятии впервые приняли участие представители 18 партий и общественных организаций.

- Достучались, наконец! - сказал Ирек Ялалов. - Можно сказать, что этот субботник носит даже символический характер.

Однако в других районах города, по его словам, ситуация совершенно обратная. Осталось еще много замусоренных участков, причем очевидно, что мусор скопился именно за минувшую зиму - то есть горожане просто бросали мусор в снег, совершенно не думая, что он по весне растает и весь мусор останется на газонах.

- Меня поражает эта ситуация, - возмутился Ирек Ялалов. - Я поручил промониторить специально соцсети на предмет наличия предложений сообща навести порядок в городе, но таких обсуждений не нашлось. Зато все готовы закидать обвинениями администрацию города за какие-либо недостатки. Причем среди этих людей находятся как раз именно те, кто бросает мусор из окон на улицу и захламляет городские газоны. В чужом глазу соринку видят, а в своем не видят бревна или даже сруба!

Попенял за плохое отношение к благоустройству города Ирек Ялалов и своим подчиненным.