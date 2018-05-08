Ялалов: Я 17 лет хожу с веником по Уфе - позор тем, кто мусорит в городе!

Мэр Уфы обратился к муниципальным чиновникам с требованием не только усилить работу по наведению порядка на улицах столицы, но и при этом не мусорить самим.
Сегодня, 8 мая, глава администрации Уфы Ирек Ялалов подвел промежуточные итоги прошедших в городе экологических субботников. Он отметил, что в минувшие выходные был проведен массовый субботник по очистке склона возле спорткомплекса "Биатлон", в мероприятии впервые приняли участие представители 18 партий и общественных организаций.
- Достучались, наконец! - сказал Ирек Ялалов. - Можно сказать, что этот субботник носит даже символический характер.
Однако в других районах города, по его словам, ситуация совершенно обратная. Осталось еще много замусоренных участков, причем очевидно, что мусор скопился именно за минувшую зиму - то есть горожане просто бросали мусор в снег, совершенно не думая, что он по весне растает и весь мусор останется на газонах.
- Меня поражает эта ситуация, - возмутился Ирек Ялалов. - Я поручил промониторить специально соцсети на предмет наличия предложений сообща навести порядок в городе, но таких обсуждений не нашлось. Зато все готовы закидать обвинениями администрацию города за какие-либо недостатки. Причем среди этих людей находятся как раз именно те, кто бросает мусор из окон на улицу и захламляет городские газоны. В чужом глазу соринку видят, а в своем не видят бревна или даже сруба!
Попенял за плохое отношение к благоустройству города Ирек Ялалов и своим подчиненным.
- Я 17 лет хожу с веником и метлой по городу, порядок навожу, - сказал он. - А тут наши коллеги сами мусорят активно. Выходят из дверей городской администрации, еще не успели со ступенек сойти, как окурок уже летит на асфальт! Я требую кардинально изменить отношение к этой теме каждого и начать прежде всего с себя.