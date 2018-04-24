Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Ирек Ялалов рассказал, какие новые объекты появятся в парках и скверах Уфы
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
sdji%5bsd

Ирек Ялалов рассказал, какие новые объекты появятся в парках и скверах Уфы

Сегодня, 14:54ГородТатьяна Майорова
Читайте
также
Эскорт по-уфимски: как девушек "продают" обеспеченным гостям из Москвы
Башкирское айкидо
ЧП в Стерлитамаке: ученик ворвался в школу с ножом и поджег ее - трансляция