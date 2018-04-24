Ирек Ялалов: У нас каждый суслик - начальник!

Сегодня, 24 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов устроил настоящий разнос подчиненным, отметив, что ряд представителей муниципальных служб слишком расслабились и перестали ответственно выполнять свою работу.

Негодование у столичного мэра спровоцировали подряд две проблемные ситуации, ставшие темами для обсуждения на оперативке: ненадлежащее состояние уличных кафе и безответственное отношение чиновников разных служб к аварийным объектам культурного наследия, которые в неприглядном виде стоят в центре города.

- Пора выходить из зимней спячки! - заявил Ирек Ялалов. - Ряд коллег расслабились в нескольких управлениях. Если вы этого не понимаете, я до каждого дойду и каждого достану! Я вам обещаю. У нас же каждый суслик - начальник!

По мнению мэра Уфы, сегодня абсолютно не работает система, по которой оценивается эффективность деятельности того или иного чиновника.

- На бумаге хорошая система, а когда выходишь на улицу и идешь пешком, видишь страшные тротуары. Где эта эффективность? Мне не нужна бумажная эффективность!

Ирек Ялалов потребовал, чтобы по окончании майских праздников в график оперативных совещаний города были включены отчеты муниципальных управлений об их работе. Такая работа начнется с Управления потребительского рынка.