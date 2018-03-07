Насколько женственна власть в Башкирии: сколько дам в госорганах республики

Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию возглавляет мужчина, но оба его председателя – женщины. Это Римма Утяшева и Руфина Шагапова. В комитете по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов пост заместителя председателя занимает Альбина Бурангулова.

Напомним, ранее мы писали о данных Башстата: в республике, согласно их аналитике, на 1000 мужчин приходится 1134 женщины. На 1 января 2017 года в Башкирии проживало 2,2 миллиона женщин (53 процента всего населения республики), и на 1000 мужчин приходилось 1134 женщины. Средний возраст работающей женщины в республике – 40 лет. В возрасте до 30 лет работают 21,7 процентов женщин, а в возрасте 30-55 лет – 68 процентов. Преобладание женского населения над мужским в Башкирии начинается после 34 лет. Женщины, занятые в экономике, имеют более высокий уровень образования, чем мужчины: высшее образование имеют 36% и 24% мужчин, отмечает ведомство. Женщины участвуют практически во всех видах экономической деятельности.