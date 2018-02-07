Московские эксперты назвали главу Башкирии в числе влиятельных губернаторов

По мнению аналитиков, имидж Рустэма Хамитова повлиял, в том числе, и недавний визит Владимира Путина в Башкирию.

По данным Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Рустэм Хамитов занял десятую строчку в рейтинге губернаторов. Такие данные, собранные в аналитическом докладе «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в январе 2018 года» озвучил его автор – генеральный директор агентства, кандидат исторических наук, Дмитрий Орлов.

По его мнению, на позиции губернаторов в рейтинге оказали влияние различные инфраструктурные проекты и инициативы, выдвигаемые самими губернаторами, а также результаты проверок контрольных органов на местах и резонансные инциденты, включая коррупционные скандалы.