Башкирия попала в аутсайдеры рейтинга открытости избирательных комиссий

Исследование провели корпус «За чистые выборы», движения «Россия выбирает», «Группа 32» и «Народный наблюдатель».

Наблюдатели этих общественных организаций подготовили идеальную модель деятельности региональных избирательных комиссий и сравнили ее с их реальной работой. Идеальная избирательная комиссия, по мнению наблюдателей, «должна быть открыта для каждого, а информация о ее деятельности и предстоящих выборах доступна и понятна». В ходе исследования были изучены сайты избиркомов, наблюдатели попытались попасть на прием, получить консультацию и понять, кто и как обучает членов ТИК и УИК. Соответствие всем параметрам идеального избиркома оценили в 35 баллов.

Ни одна из избирательных комиссий в стране не набрала такого количества баллов. Лидерами «народного рейтинга» стали избиркомы Ставропольского края (29 баллов), города Севастополь (28 баллов) и Иркутской области (28 баллов).

Башкирия попала в группу аутсайдеров рейтинга, набрав 17 баллов. Ниже только Республика Бурятия (16 баллов) Омская (14 баллов) и Тульская (11 баллов) области. В эту группу попали 17 избирательных комиссий, которые набрали менее 20 баллов. В этой группе отмечается закрытость избиркомов, отсутствие удобной навигации на сайтах и минимальное количество актуальной информации в открытом доступе.

«Национальный общественный мониторинг» в ближайшее время подготовит и направит в Центральную избирательную комиссию России и избирательные комиссии регионов результаты исследования и рекомендации по обеспечению открытости работы организаторов выборов.