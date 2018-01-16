АПЭК опубликовал рейтинг 50 влиятельных политиков Башкирии
Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) обнародовало рейтинг 50 влиятельных политиков Башкирии.
На первом месте вполне ожидаемо оказался глава Башкирии Рустэм Хамитов.
- Заметными стали инициативы Хамитова по привлечению инвестиций, в том числе и для реализации ряда важных инфраструктурных проектов, - отметил представитель АПЭК в Башкирии политолог Дмитрий Михайличенко. - В частности, на Петербургском международном экономическом форуме республиканские власти достигли соглашения с группой «ВТБ» о строительстве нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал». По итогам Сочинского инвестиционного форума руководство республики смогло подписать соглашения, по итогам которых в Башкирию должно быть привлечено более 80 млрд руб. инвестиций. Были введены в строй новые производства в Уфе, Салавате и ряде других городов.
Отметил политолог и взвешенную позицию Рустэма Хамитова в дискуссии вокруг обязательности изучения башкирского языка.
- Руководство Башкирии предусмотрительно воздержалось от шантажа федерального центра и попыток продавить «особые условия» по этому вопросу, - пояснил Дмитрий Михайличенко. - При этом политический менеджмент Башкортостана планомерно демонстрировал первостепенную значимость сохранения и развития башкирского языка. С этой целью Хамитов инициировал создание институциональной инфраструктуры поддержки башкирского языка (включая систему грантовой поддержки за счет республиканского бюджета).
В ТОП-5 влиятельных политиков региона вошли премьер-министр республиканского правительства Рустэм Марданов, руководитель администрации главы республики Владимир Нагорный, уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов и вице-премьер Евгений Гурьев.
Обращает внимание то, что эксперты, принимавшие участие в опросе, влиятельными политиками называют прежде всего чиновников, представителей исполнительной власти. Глава законодательной власти и по совместительству секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Константин Толкачев занял 6 место в рейтинге.
В группу политиков со средним влиянием попали активисты ОНФ: А. Фазлыев (26 место), В. Брыкин (32) и Н. Крылова (48). Помимо «Единой России», в рейтинге присутствуют представители парламентских партий: КПРФ - А. Ющенко (31 место), В. Старов (38), Ю. Кутлугужин (44), ЛДПР - И. Сухарев (29) и «Справедливая Россия» - Г. Омаров (47), «Зеленые» - Р. Шагапова (40)
В 2018 году конфигурацию элит будут определять электоральные процессы: выборы президента России (март) и выборы в Госсобрание республики (сентябрь), по итогам которых определятся контуры дальнейшей эволюции властно-управленческой вертикали Башкирии, отмечают авторы рейтинга.
Вот полный рейтинг 50-ти влиятельных политиков Башкирии.
|
Политик
|
Место в рейтинге
|
Средний балл
|
Очень сильное влияние
|
Хамитов Рустэм Закиевич
|
1
|
9,70
|
Марданов Рустэм Хабибович
|
2
|
8,57
|
Нагорный Владимир Александрович
|
3
|
8,42
|
Ялалов Ирек Ишмухаметович
|
4
|
8,00
|
Гурьев Евгений Александрович
|
5
|
7,00
|
Толкачев Константин Борисович
|
6
|
6,86
|
Качкаев Павел Рюрикович
|
7
|
6,72
|
Гумерова Лилия Салаватовна
|
8
|
6,60
|
Тажитдинов Илшат Азаматович
|
9
|
6,58
|
Марданшин Рафаэль Мирхатимович
|
10
|
6,50
|
Сильное влияние
|
Шишкин Андрей Николаевич
|
11
|
6,42
|
Сагитов Салават Талгатович
|
12
|
6,35
|
Магадеев Марат Шарифович
|
13
|
6,23
|
Байгускаров Зариф Закирович
|
14
|
6,10
|
Рахматуллина Зугура Ягануровна
|
15
|
6,00
|
Панчихина Ольга Юрьевна
|
16
|
5,95
|
Асадуллин Раиль Мирваевич
|
17
|
5,89
|
Аиткулова Эльвира Ринатовна
|
18
|
5,81
|
Ишсарин Рамзил Рафаилович
|
19
|
5,79
|
Бахтизин Рамиль Назифович
|
20
|
5,74
|
Баталова Рима Акбердиновна
|
21
|
5,68
|
Валеев Хайдар Арсланович
|
22
|
5,62
|
Изотов Алексей Николаевич
|
23
|
5,59
|
Пчелинцев Виктор Александрович
|
24
|
5,53
|
Талгат Таджуддин
|
25
|
5,50
|
Среднее влияние
|
Никон
|
25
|
5,48
|
Фазлыев Азат Мадарисович
|
26
|
5,45
|
Бикбаев Ильдар Зиннурович
|
27
|
5,40
|
Семивеличенко Евгений Александрович
|
28
|
5,37
|
Сухарев Иван Константинович
|
29
|
5,34
|
Юмашева Инга Альбертовна
|
30
|
5,31
|
Ющенко Александр Андреевич
|
31
|
5,27
|
Брыкин Виталий Федорович
|
32
|
5,23
|
Бугера Михаил Евгеньевич
|
33
|
5,20
|
Новиков Сергей Владимирович
|
34
|
5,14
|
Назаров Андрей Геннадьевич
|
35
|
5,10
|
Родина Елена Александровна
|
36
|
5,08
|
Ишемгулов Амир Миниахметович
|
37
|
5,03
|
Старов Вадим Николаевич
|
38
|
5,00
|
Павлов Валентин Николаевич
|
39
|
4,94
|
Шагапова Руфина Аликовна
|
40
|
4,91
|
Хисматуллина Рузалия Сафиулловна
|
41
|
4,87
|
Хорошилов Николай Анатольевич
|
42
|
4,85
|
Бигнов Рамиль Имамгазамович
|
43
|
4,80
|
Кутлугужин Юнир Гальмьянович
|
44
|
4,78
|
Гизатуллин Руслан Ринатович
|
45
|
4,73
|
Ильясова Юмабика Салахетдиновна
|
46
|
4,67
|
Омаров Гаджимурад Заирбекович
|
47
|
4,64
|
Крылова Надежда Николаевна
|
48
|
4,60
|
Куликов Владимир Иванович
|
49
|
4,55
|
Сайфуллин Франис Аскарьянович
|
50
|
4,50
Как проводится исследование
Итоговый рейтинг 50 наиболее влиятельных политиков Республики Башкортостан основан на результатах экспертных опросов, ежеквартально проводившихся методом закрытого анкетирования в течение 2017 года. Участие в них принимали 18–22 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты. Ежеквартально экспертам задавался следующий вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние политиков в Республике Башкортостан?».