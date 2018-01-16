АПЭК опубликовал рейтинг 50 влиятельных политиков Башкирии

Среди них – глава региона, премьер-министр, мэр Уфы, активисты ОНФ и ректоры вузов.

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) обнародовало рейтинг 50 влиятельных политиков Башкирии.

На первом месте вполне ожидаемо оказался глава Башкирии Рустэм Хамитов.

- Заметными стали инициативы Хамитова по привлечению инвестиций, в том числе и для реализации ряда важных инфраструктурных проектов, - отметил представитель АПЭК в Башкирии политолог Дмитрий Михайличенко. - В частности, на Петербургском международном экономическом форуме республиканские власти достигли соглашения с группой «ВТБ» о строительстве нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал». По итогам Сочинского инвестиционного форума руководство республики смогло подписать соглашения, по итогам которых в Башкирию должно быть привлечено более 80 млрд руб. инвестиций. Были введены в строй новые производства в Уфе, Салавате и ряде других городов.

Отметил политолог и взвешенную позицию Рустэма Хамитова в дискуссии вокруг обязательности изучения башкирского языка.

- Руководство Башкирии предусмотрительно воздержалось от шантажа федерального центра и попыток продавить «особые условия» по этому вопросу, - пояснил Дмитрий Михайличенко. - При этом политический менеджмент Башкортостана планомерно демонстрировал первостепенную значимость сохранения и развития башкирского языка. С этой целью Хамитов инициировал создание институциональной инфраструктуры поддержки башкирского языка (включая систему грантовой поддержки за счет республиканского бюджета).

В ТОП-5 влиятельных политиков региона вошли премьер-министр республиканского правительства Рустэм Марданов, руководитель администрации главы республики Владимир Нагорный, уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов и вице-премьер Евгений Гурьев.

Обращает внимание то, что эксперты, принимавшие участие в опросе, влиятельными политиками называют прежде всего чиновников, представителей исполнительной власти. Глава законодательной власти и по совместительству секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Константин Толкачев занял 6 место в рейтинге.

В группу политиков со средним влиянием попали активисты ОНФ: А. Фазлыев (26 место), В. Брыкин (32) и Н. Крылова (48). Помимо «Единой России», в рейтинге присутствуют представители парламентских партий: КПРФ - А. Ющенко (31 место), В. Старов (38), Ю. Кутлугужин (44), ЛДПР - И. Сухарев (29) и «Справедливая Россия» - Г. Омаров (47), «Зеленые» - Р. Шагапова (40)

В 2018 году конфигурацию элит будут определять электоральные процессы: выборы президента России (март) и выборы в Госсобрание республики (сентябрь), по итогам которых определятся контуры дальнейшей эволюции властно-управленческой вертикали Башкирии, отмечают авторы рейтинга.

Вот полный рейтинг 50-ти влиятельных политиков Башкирии.

Политик Место в рейтинге Средний балл Очень сильное влияние Хамитов Рустэм Закиевич 1 9,70 Марданов Рустэм Хабибович 2 8,57 Нагорный Владимир Александрович 3 8,42 Ялалов Ирек Ишмухаметович 4 8,00 Гурьев Евгений Александрович 5 7,00 Толкачев Константин Борисович 6 6,86 Качкаев Павел Рюрикович 7 6,72 Гумерова Лилия Салаватовна 8 6,60 Тажитдинов Илшат Азаматович 9 6,58 Марданшин Рафаэль Мирхатимович 10 6,50 Сильное влияние Шишкин Андрей Николаевич 11 6,42 Сагитов Салават Талгатович 12 6,35 Магадеев Марат Шарифович 13 6,23 Байгускаров Зариф Закирович 14 6,10 Рахматуллина Зугура Ягануровна 15 6,00 Панчихина Ольга Юрьевна 16 5,95 Асадуллин Раиль Мирваевич 17 5,89 Аиткулова Эльвира Ринатовна 18 5,81 Ишсарин Рамзил Рафаилович 19 5,79 Бахтизин Рамиль Назифович 20 5,74 Баталова Рима Акбердиновна 21 5,68 Валеев Хайдар Арсланович 22 5,62 Изотов Алексей Николаевич 23 5,59 Пчелинцев Виктор Александрович 24 5,53 Талгат Таджуддин 25 5,50 Среднее влияние Никон 25 5,48 Фазлыев Азат Мадарисович 26 5,45 Бикбаев Ильдар Зиннурович 27 5,40 Семивеличенко Евгений Александрович 28 5,37 Сухарев Иван Константинович 29 5,34 Юмашева Инга Альбертовна 30 5,31 Ющенко Александр Андреевич 31 5,27 Брыкин Виталий Федорович 32 5,23 Бугера Михаил Евгеньевич 33 5,20 Новиков Сергей Владимирович 34 5,14 Назаров Андрей Геннадьевич 35 5,10 Родина Елена Александровна 36 5,08 Ишемгулов Амир Миниахметович 37 5,03 Старов Вадим Николаевич 38 5,00 Павлов Валентин Николаевич 39 4,94 Шагапова Руфина Аликовна 40 4,91 Хисматуллина Рузалия Сафиулловна 41 4,87 Хорошилов Николай Анатольевич 42 4,85 Бигнов Рамиль Имамгазамович 43 4,80 Кутлугужин Юнир Гальмьянович 44 4,78 Гизатуллин Руслан Ринатович 45 4,73 Ильясова Юмабика Салахетдиновна 46 4,67 Омаров Гаджимурад Заирбекович 47 4,64 Крылова Надежда Николаевна 48 4,60 Куликов Владимир Иванович 49 4,55 Сайфуллин Франис Аскарьянович 50 4,50

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