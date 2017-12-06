Медведев благословил главу Башкирии на переговоры с банкирами

Таким образом будет идти поиск схемы финансирования строительства Восточного въезда в Уфу.

Сегодня, 6 декабря, в Москве прошла рабочая встреча премьер-министра правительства России Дмитрия Медведева и главы Башкирии Рустэма Хамитова. Встреча прошла в рамках проходящего в столице транспортного форума.

Как следует из официального сообщения пресс-службы федерального правительства, темой для обсуждения стали вопросы социально-экономического развития республики.

Рустэм Хамитов чуть позже рассказал журналистам детали встречи. Оказалось, что основной темой обсуждения стало развитие транспортной инфраструктуры в Башкирии. В частности, обсуждался проект строительства Восточного выезда из Уфы.

- Я предложил варианты совместного действия с банками, федеральным правительством. Дмитрий Анатольевич в целом поддержал идею, - подчеркнул Рустэм Хамитов. - Сейчас мы будем ее обсуждать с банкирами, финансистами. Надеюсь, схема финансирования этого на самом деле дорогого объекта – более 30 млрд рублей – будет найдена, и мы сможем приступить к реализации этого проекта в 2018 году.

По слова главы Башкирии, был также рассмотрен вопрос проведения в нашей республике Международного конгресса по пчеловодству «Апимондия» в 2021 году.

- Дмитрий Анатольевич с удовольствием поддержал эту тему, дал поручения, связанные с проведением форума, Министерству сельского хозяйства, вице-премьерам. Собственно говоря, будет сформирован федеральный оргкомитет по проведению мероприятия, - проинформировал прессу глава Башкирии. - Для нас это тоже хорошая история, потому что с подключением федеральных сил и финансирование появится, и будут приняты соответствующие организационные меры. Такую работу мы, безусловно, будем наращивать по всем направлениям.

Рустэм Хамитов уточнил, что темами для обсуждения с премьер-министром России стали также инвестиционные проекты ряда крупных предприятий.