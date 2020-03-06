Вице-премьер Башкирии предложен в совет директоров «Башнефти»
6 марта, 12:56ПолитикаАлия ФатхиеваФото: Mkset.ru
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Кандидатуру Андрея Назарова предложили на последнем заседании директоров.
В список кандидатов для избрания в новый состав совета директоров «Башнефти» предложены два новичка, передает агентство экономической информации «Прайм».
Сообщается, что вместо вице-президента — руководителя службы внутреннего аудита "Роснефти" Геннадия Букаева и начальника управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии Олега Полстовалова на замену предложен первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров и президент, председатель правления «Башнефти» Хасан Татриев.
Еще 8 кандидатов уже входят в действующий состав, в их числе также и экс-главы Башкирии Рустэм Хамитов. Последнее заседание, на котором приняли соответствующее решение, состоялось 5 марта.
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